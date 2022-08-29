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Libya’da neler oluyor?

Libya’nın başkenti Trablus’ta meydana gelen çatışmaları Trablus’taki Anadolu Ajansı Kuzey Afrika Koordinatörü Aydoğan Kalabalık ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 29.08.2022
Libya’da neler oluyor?

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