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LGS'ye girecek olan öğrencilere ailelerin yaklaşımı nasıl olmalı?

LGS için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci 4 Haziran’da hayallerindeki liseye yerleşmek için ter dökecek. Klinik Psikolog Mürşid Ekmel Aybek ile çocukların sınav korkusunu aşma yollarını, ailelerin yaklaşımının nasıl olması gerektiğini konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
LGS'ye girecek olan öğrencilere ailelerin yaklaşımı nasıl olmalı?

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