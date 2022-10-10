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Kuzey Akım'da sorun yaşayan Avrupa enerji güvenliğini nasıl sağlayacak?

Kuzey Akım doğal gaz hattında yaşanan patlamalardaki sabotaj iddiası, Avrupa’da enerji güvenliğine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Necmettin Acar ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 10.10.2022
Kuzey Akım'da sorun yaşayan Avrupa enerji güvenliğini nasıl sağlayacak?

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