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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor. Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. -VTR -
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Kütüphanecilik dünden bugüne nasıl daha işlevsel hale getirildi?

Ümmühan Atak  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Kütüphanecilik dünden bugüne nasıl daha işlevsel hale getirildi?

Ankara
“2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”nü ‘kütüphanecilik’ dalında alan Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder ile çöpe atılmaktan kurtardığı binlerce nadide eserin hikayesini ve kütüphaneciliğe kazandırdığı yenilikleri konuştuk.

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