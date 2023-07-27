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Kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarının BM’de kabul edilmesi ne anlama geliyor?

Betül Sümeyye Us  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarının BM’de kabul edilmesi ne anlama geliyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Peki, bu karar neleri kapsıyor? Bağlayıcılı nedir? Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ile konuştuk.

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