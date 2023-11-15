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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı “Lider Eşleri Zirvesi”nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Kuruluş ilanının üzerinden 35 yıl geçen Filistin’de kalıcı çözüm mümkün mü?

Betül Sümeyye Us  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Kuruluş ilanının üzerinden 35 yıl geçen Filistin’de kalıcı çözüm mümkün mü?

Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat, 15 Kasım 1988'de Filistin Bağımsızlık Bildirisi'ni ilan etmişti. Peki, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren bu bildiri hangi şartlarda ilan edildi? Filistin Devleti’ni şimdiye kadar hangi ülkeler tanıdı? Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Seher Bulut ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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