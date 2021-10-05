Küresel enerji krizinin altında yatan sebep ne?

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası küresel ekonomilerde çeşitli sıkıntılar baş gösterirken, tedarik zincirindeki kırılmalar ve emtia fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla oluşan enflasyon endişesine "enerji arzının gelecek dönemde yetersiz kalabileceği" korkusu eklendi. Konuyu Botaş Eski Genel Müdürü Gökhan Yardım değerlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.