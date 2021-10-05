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Küresel enerji krizinin altında yatan sebep ne?

Sefa Şengül   | 05.10.2021
Küresel enerji krizinin altında yatan sebep ne?

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası küresel ekonomilerde çeşitli sıkıntılar baş gösterirken, tedarik zincirindeki kırılmalar ve emtia fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla oluşan enflasyon endişesine "enerji arzının gelecek dönemde yetersiz kalabileceği" korkusu eklendi. Konuyu Botaş Eski Genel Müdürü Gökhan Yardım değerlendirdi.

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