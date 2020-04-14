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Küresel ekonomi için tünelin sonunda ışık var mı?

2007-8'de yaşanan küresel mali krizin devam eden etkileri ve ticaret savaşlarının yol açtığı tahribat nedeniyle zaten kırılgan durumda olan küresel ekonomi, koronavirüs salgını ile iyice çıkmaza girdi. Ancak yine de tünelin sonunda ışık görünüyor.

14.04.2020
Küresel ekonomi için tünelin sonunda ışık var mı?

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