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Küresel diplomaside Türkiye nasıl kilit ülke oldu?

Hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkileri sayesinde Türkiye birçok açıdan küresel gelişmeleri yönlendiren bir konuma geldi.

Ömer Faruk Çalışkan   | 09.08.2022
Küresel diplomaside Türkiye nasıl kilit ülke oldu?

Hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkileri sayesinde Türkiye birçok açıdan küresel gelişmeleri yönlendiren bir konuma geldi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, bu sürecin nasıl geliştiğini ve Türkiye’nin rolünün dünyaya ne tür katkılar sağladığını anlatıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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