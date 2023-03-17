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Kurak havadan aşırı yağışa sert geçişin tarıma etkisi ne?

Ömer Faruk Çalışkan  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Kurak havadan aşırı yağışa sert geçişin tarıma etkisi ne?

Ankara
Türkiye’de bir yanda kuraklık tehlikesi yaşanırken, öte yandan kısa sürede sellere yol açan yüksek miktarda yağışlar yaşanıyor. Peki, havadaki bu sert geçişler bize neyi anlatıyor? Hava olaylarındaki bu geçişlerinin tarıma etkisi ne? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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