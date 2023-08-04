Dolar
26.99
Euro
29.59
Altın
1,937.27
ETH/USDT
1,832.40
BTC/USDT
29,126.00
BIST 100
7,337.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Kültür Yolu Festivalleri bu yıl nelere sahne olacak?

Bu yıl 11 farklı şehirde düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivalleri 5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayacak. Festivaller boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Kültür Yolu Festivalleri bu yıl nelere sahne olacak?

Kaldırımda yürürken binadan düşen beton parçalarıyla yaralanan baba ile kızın yakınları konuştu
İnsan kaçakçılarına yönelik operasyonlar Van sınırında düzensiz göçü azalttı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti
Prof. Dr. Sözbilir'den Konya depremi sonrası obruklarla ilgili araştırma çağrısı
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Kültür Yolu Festivalleri bu yıl nelere sahne olacak?

Kültür Yolu Festivalleri bu yıl nelere sahne olacak?

İklim krizi atmosfere nasıl bir iz bırakıyor?

Belarus’daki Wagner yığınağı iddiası Polonya’yı nasıl teyakkuza geçirdi?

Teknoloji insan beynine hükmedebilir mi?

Teknoloji insan beynine hükmedebilir mi?
Kitap satışları, kitap okuma kültürünü yansıtıyor mu?

Kitap satışları, kitap okuma kültürünü yansıtıyor mu?
Pakistan-Çin ilişkilerinin arka planı ne?

Pakistan-Çin ilişkilerinin arka planı ne?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet