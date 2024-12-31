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Kültür sanatta 2024 nasıl geçti?

2024 yılının kültür sanat gündeminde öne çıkanlar, çok konuşulanlar, gözden kaçanlar, aramızdan ayrılanlar… Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz ile 2024 yılından geriye kalanları konuştuk.

Ümmühan Atak  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Kültür sanatta 2024 nasıl geçti?

Ankara
2024 yılının kültür sanat gündeminde öne çıkanlar, çok konuşulanlar, gözden kaçanlar, aramızdan ayrılanlar… Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz ile 2024 yılından geriye kalanları konuştuk.

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