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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’te Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda konuşuyor
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Kültür sanatta 2023 yılı nasıl geçti?

Açılışlar, törenler, ödüller, festivaller, filmler… 2023 yılında kültür sanat çevresinin gündeminde neler vardı? Hangi konuşmalar, hangi konserler ve etkinlikler öne çıktı? Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
Kültür sanatta 2023 yılı nasıl geçti?

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