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Kudüs kuşatması nasıl bir atmosferde gerçekleşti?

Betül Sümeyye Us  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Kudüs kuşatması nasıl bir atmosferde gerçekleşti?

Ankara

Selahaddin Eyyubi’nin 20 Eylül 1187’de işgal altındaki Kudüs’ü kuşatmasının yıl dönümünde, Kudüs’ün nasıl fethedildiğini ve Selahaddin Eyyubi’nin liderlik özelliklerini, Eski TİKA Güney Sudan ve Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe ile konuştuk.

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