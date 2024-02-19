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"Kudüs: Biz Burada Kalacağız" belgeseli neden ve nasıl çekildi?

Ümmühan Atak  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
"Kudüs: Biz Burada Kalacağız" belgeseli neden ve nasıl çekildi?

Ankara
Filistin İnisiyatifi Sözcüsü ve Yönetmen Tülay Gökçimen ile 6 yıl önce Kudüs’te çektiği ve “Kudüs: Biz Burada Kalacağız” ismini verdiği belgesel hakkında konuştuk. Belgesel neden çekildi? Çekimlerde neler yaşandı? Filistin’in tarihini bilmek neden önemli?
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