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"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisine ilgi nasıl?

Yedi Hilal Derneği’nin hazırladığı ve Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde 21 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak olan "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi hakkında sergi Editörü ve Yazar Ali Sürmelioğlu ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisine ilgi nasıl?

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