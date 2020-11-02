Euro
9.84
Dolar
8.44
BIST 100
1,140.24
Altın
1,890.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elif'in kurtarılma anına ait yeni görüntü
logo
Podcast

Krizlerin ürettiği çözümlerle yeni Türkiye jeopolitiği

Türkiye, jeopolitik çıkarların küresel düzeyde karmaşık bir kavşak noktası haline gelen coğrafyasında yalnızca savunma alanında değil, şartların icabı olarak enerji, finans ve diplomasi cephelerinde de özgün çözümler üretmeye zorlanıyor.

Halil İbrahim Ciğer, Ömer Faruk Çalışkan   | 02.11.2020
Krizlerin ürettiği çözümlerle yeni Türkiye jeopolitiği

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu edildi
Dünya genelinde en az 442 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
'Kovid-19 savaşçıları' yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Krizlerin ürettiği çözümlerle yeni Türkiye jeopolitiği

Krizlerin ürettiği çözümlerle yeni Türkiye jeopolitiği

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (02 Kasım 2020)

ABD başkanlık seçimlerine 'manipülasyon' gölgesi

Sınır güvenliğine 'paramotor' tehdidi

Sınır güvenliğine 'paramotor' tehdidi
Ermenistan Avrupa'nın aşırı sağcılarından medet umuyor

Ermenistan Avrupa'nın aşırı sağcılarından medet umuyor
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (30 Ekim 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (30 Ekim 2020)