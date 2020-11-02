Krizlerin ürettiği çözümlerle yeni Türkiye jeopolitiği
Türkiye, jeopolitik çıkarların küresel düzeyde karmaşık bir kavşak noktası haline gelen coğrafyasında yalnızca savunma alanında değil, şartların icabı olarak enerji, finans ve diplomasi cephelerinde de özgün çözümler üretmeye zorlanıyor.
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