Kripto para borsalarındaki dalgalanmaların reel piyasalara etkisi oldu mu?
Ankara
Kripto para işlem platformu FTX hakkında geçen hafta usulsüz işlem yapıldığına dair çıkan haberler ile kripto piyasalarında başlayan düşüş, şirketin iflas başvurusunda bulunması sonucu ivme kazandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven Delice ile kripto borsalarındaki dalgalanmaları ve reel piyasalara etkilerini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.