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Kovid-19 salgını ve petrol savaşı yenilenebilir enerji sektörünü nasıl etkileyecek?

Küresel enerji piyasaları, petrol savaşları ve Kovid-19'un yol açtığı talep azalması nedeniyle zorlu bir dönemden geçerken, bu gelişmelerin yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına nasıl bir etkisi olacağı da farklı boyutlarıyla tartışılıyor.

15.05.2020
Kovid-19 salgını ve petrol savaşı yenilenebilir enerji sektörünü nasıl etkileyecek?

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