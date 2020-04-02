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Kovid-19 salgını: Afrika’yı bekleyen büyük tehlike

Küresel bir felakete dönüşen Kovid-19 salgını, sağlık altyapısı yeterli olmayan Afrika ülkeleri açısından da büyük bir tehlike teşkil ediyor. Kıtada ilk Cezayir’de görülen salgın kısa sürede neredeyse Afrika'nın tamamına yayılmış durumda.

02.04.2020
Kovid-19 salgını: Afrika’yı bekleyen büyük tehlike

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