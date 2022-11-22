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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden İlahiyatçı Prof.Dr. Raşit Küçük için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden İlahiyatçı Prof.Dr. Raşit Küçük için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik neden bitmiyor?

Halil İbrahim Ciğer   | 22.11.2022
Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik neden bitmiyor?

Kosova ile Sırbistan arasında bir süredir kimlik kartları ve araç plakaları dolayısıyla artan gerginlik üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı ve üçlü görüşmelerde bir araya geldi. AA Saraybosna Muhabiri Lejla Biogradlija sürecin son detaylarını anlattı.

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