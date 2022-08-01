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Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik neden çıktı?

Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerginliğin detaylarını Anadolu Ajansı Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) Haberler Editörü Hakan Çelik ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 01.08.2022
Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik neden çıktı?

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