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Podcast

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali izleyiciye ne anlatıyor?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ni AA Podcast’e anlattı.

07.11.2022
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali izleyiciye ne anlatıyor?

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