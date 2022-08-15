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Kopenhag maçı öncesi Trabzonspor’da son durum nasıl?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda yapacağı Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti. Anadolu Ajansı Muhabiri Selçuk Kılıç’la Trabzonspor’da son durumu konuştuk.

Sefa Şengül   | 15.08.2022
Kopenhag maçı öncesi Trabzonspor’da son durum nasıl?

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