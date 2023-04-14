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Kolombiya’da ramazan gelenekleri nasıl yaşanıyor?

Ümmühan Atak  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Kolombiya’da ramazan gelenekleri nasıl yaşanıyor?

 Anadolu Ajansı Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan ile Kolombiya’da yaşanan ramazan geleneklerini ve bayram hazırlıklarını konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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