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Klasik Türk Tiyatrosunda kavuk nasıl el değiştirdi?

Kültür Merkezi’nin yeni bölümün konukları, Kulis Tiyatro Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan ve Tiyatro Oyuncusu Osman Doğan oldu. Doğan çiftiyle, Klasik Türk Tiyatrosunda kavuk meselesini konuştuk.

31.01.2023
Klasik Türk Tiyatrosunda kavuk nasıl el değiştirdi?

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