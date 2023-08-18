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KKTC güvenlik güçleri ile BM Barış Gücü askerleri arasında neler yaşandı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
KKTC güvenlik güçleri ile BM Barış Gücü askerleri arasında neler yaşandı?

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, KKTC’deki Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi. KKTC güvenlik güçleri ise yol yapım araçlarını engellemek için yola park edilen BM'ye ait araçları, bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı. Son durumu Anadolu Ajansı Lefkoşa Muhabiri Mehmet Kemal Firik anlattı.

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