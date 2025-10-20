Dolar
KKTC’de iktidar değişimi ne ifade ediyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
KKTC’de iktidar değişimi ne ifade ediyor?

Ankara
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Erhürman, seçim galibiyeti ardından hangi mesajları verdi? Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit anlatıyor.
