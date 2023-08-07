Dolar
27.00
Euro
29.66
Altın
1,935.67
ETH/USDT
1,834.60
BTC/USDT
29,085.00
BIST 100
7,439.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Derince ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından yoğun duman görülüyor Kocaeli'nin Derince ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Olay yerinden yayındayız
logo
Podcast

Kitap Sevenler Cemiyeti kitabı ne anlatıyor?

Edebiyatçı ve Yazar Halil Solak yeni kitabı “Kitap Sevenler Cemiyeti” hakkında merak edilenleri anlattı.

07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Kitap Sevenler Cemiyeti kitabı ne anlatıyor?

Son bir hafta içerisinde birden fazla boğulma vakası meydana geldi
Antalya'da yangınlara karşı ormanlardaki denetimler artırıldı
Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 1,2 milyona ulaştı
Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kitap Sevenler Cemiyeti kitabı ne anlatıyor?

Kitap Sevenler Cemiyeti kitabı ne anlatıyor?

Kültür Yolu Festivalleri bu yıl nelere sahne olacak?

İklim krizi atmosfere nasıl bir iz bırakıyor?

Belarus’daki Wagner yığınağı iddiası Polonya’yı nasıl teyakkuza geçirdi?

Belarus’daki Wagner yığınağı iddiası Polonya’yı nasıl teyakkuza geçirdi?
Teknoloji insan beynine hükmedebilir mi?

Teknoloji insan beynine hükmedebilir mi?
Kitap satışları, kitap okuma kültürünü yansıtıyor mu?

Kitap satışları, kitap okuma kültürünü yansıtıyor mu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet