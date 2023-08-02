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Kitap satışları, kitap okuma kültürünü yansıtıyor mu?

Dünyada ve Türkiye’de kitap satış rakamlarını ve kitap okuma kültürünün hayatımızın içinde nasıl yer alacağını, Yayıncı ve Yazar Melike Günyüz ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Kitap satışları, kitap okuma kültürünü yansıtıyor mu?

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