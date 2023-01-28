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Kişisel verilerimizi nasıl koruyabiliriz?

Kişisel verilerimizi nasıl koruyacağımızı, açık rıza kavramının ne olduğunu ve kişisel verilerimize yönelik bir ihlal gerçekleştiğinde nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, Kastamonu Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Tunay Kamer ile konuştuk.

Tuba Memiş   | 28.01.2023
Kişisel verilerimizi nasıl koruyabiliriz?

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