Dolar
28.90
Euro
31.43
Altın
2,070.21
ETH/USDT
2,251.10
BTC/USDT
41,635.00
BIST 100
8,004.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Gemlik’ten yayındayız.
logo
Podcast

Kış turizminde nasıl bir hareketlilik var?

Kış turizmi için sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yeni sezonda kayakseverleri bekliyor. Peki yeni sezondan ne bekleniyor? Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile konuştuk

Tuba Memiş  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Kış turizminde nasıl bir hareketlilik var?

Devlet korumasındaki gençlerin kamuya atanmasında son tercih tarihi 15 Aralık
Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Bager Öndeş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis görüş mesafesini düşürdü
İZBAN, 950 milyon yolcu sayısına ulaştı

Benzer haberler

Theodor Herzl

Theodor Herzl

Kış turizminde nasıl bir hareketlilik var?

Türkiye’de engellilere yönelik hangi çalışmalar yürütülüyor?

İsrail yanlısı küresel hegemonya Elon Musk'a diz mi çöktürdü?

İsrail yanlısı küresel hegemonya Elon Musk'a diz mi çöktürdü?
45. yılında “Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” ne ifade ediyor?

45. yılında “Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” ne ifade ediyor?
Filistin-İsrail çatışmasına verilen ‘insani ara’ süresinde neler yaşandı?

Filistin-İsrail çatışmasına verilen ‘insani ara’ süresinde neler yaşandı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet