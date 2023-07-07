Dolar
26.11
Euro
28.43
Altın
1,914.20
ETH/USDT
1,857.10
BTC/USDT
30,101.00
BIST 100
6,167.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıklıyor Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ankara'da "Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuşuyor
logo
Podcast

Kırkpınar Güreşleri’nin önemi ve Türk sporundaki yeri ne?

Betül Sümeyye Us  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Kırkpınar Güreşleri’nin önemi ve Türk sporundaki yeri ne?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı.  Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki birincilikleri ile iki kez başpehlivan unvanını kazanan İsmail Balaban ile ata sporumuz yağlı güreşi ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin tarihini ve kültürünü konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak
Türkiye ve dünya gündemi
Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 18 kişi yaralandı
Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Uşak'ta sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Kırkpınar Güreşleri’nin önemi ve Türk sporundaki yeri ne?

Kırkpınar Güreşleri’nin önemi ve Türk sporundaki yeri ne?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet