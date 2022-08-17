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Kırım’daki Rus askeri hava üssünde yaşanan patlamanın arkasında ne var?

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım’da 9 Ağustos’ta bir Rus askeri hava üssünde patlama olmuştu. Dün de Kırım’da yine Rusya’ya ait bir mühimmat deposunda patlama yaşandı.

Sefa Şengül   | 17.08.2022
Kırım’daki Rus askeri hava üssünde yaşanan patlamanın arkasında ne var?

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım’da 9 Ağustos’ta bir Rus askeri hava üssünde patlama olmuştu. Dün de Kırım’da yine Rusya’ya ait bir mühimmat deposunda patlama yaşandı. Söz konusu patlamaları Anadolu Ajansı Muhabiri Göksel Yıldırım ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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