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Kırgızistan’da darbe soruşturmasına yönelik neler biliniyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Kırgızistan’da darbe soruşturmasına yönelik neler biliniyor?

Kırgızistan’da hafta başında sosyal medyada paylaşılan polis baskınlarına dair görüntülerin izahı günler sonra geldi. Ayaklanma yoluyla yönetimin el değiştirmesini hedefleyen en az 30 kişi tutuklandı. Peki soruşturma ve suçlananlar hakkında ne biliyoruz? Anadolu Ajansı Bişkek Muhabiri Nazir Aliyev Tayfur ile konuştuk.

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