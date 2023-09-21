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Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ne anlama geliyor?

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada iki devletli çözümün kaçınılmaz hale geldiği mesajını verdi. Türk tarafını buna iten koşulları ve bundan sonra olabilecekleri Anadolu Ajansı Lefkoşa Muhabiri Mehmet Kemal Firik ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ne anlama geliyor?

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