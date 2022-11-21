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Kazakistan’da Tokayev kazandı, nasıl bir reform vaat etmişti?

Ömer Faruk Çalışkan   | 21.11.2022
Kazakistan’da Tokayev kazandı, nasıl bir reform vaat etmişti?

2022’nin başındaki yaygın protestolardan sonra ülkede istikrarı sağlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa değişikliklerini uygulamak üzere gittiği erken seçimden zaferle çıktı. Astana’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Meiramgul Kussainova ile seçimleri konuştuk.

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