Kazakistan’da Tokayev kazandı, nasıl bir reform vaat etmişti?
2022’nin başındaki yaygın protestolardan sonra ülkede istikrarı sağlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa değişikliklerini uygulamak üzere gittiği erken seçimden zaferle çıktı. Astana’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Meiramgul Kussainova ile seçimleri konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.