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Katı atıklar nasıl yönetilmeli?

Havayı, suyu ve toprağı kirletiyoruz ve hepsi iklim krizi ile bağlantılı. Katı atıkların yönetimine dair ilkeleri, Prof. Dr. Yüksel Ardalı ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Katı atıklar nasıl yönetilmeli?

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