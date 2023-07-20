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Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, bordo-mavili takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki tesislerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
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Karadeniz'deki tahıl koridorunda son durum ne?

Rusya tahıl anlaşmasından geri çekildiğini açıkladı. Peki bundan sonra neler olacak? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.

Tuba Memiş  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Karadeniz'deki tahıl koridorunda son durum ne?

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