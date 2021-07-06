Karadeniz'de stratejik rekabet nereye varacak?
Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giray Saynur Derman ile Karadeniz'de stratejik rekabeti konuştuk.
ABD ile Rusya arasındaki rekabetin odak noktasına dönüşen Karadeniz'de tansiyon yükselir mi, yoksa NATO, bölgede her türlü hazırlığı yapmış olan Rusya'ya karşı sadece gövde gösterisi ile mi yetinecek?
ABD gerginliği tırmandırması tercih ederse, Avrupalı müttefiklerinden ne kadar destek görebilir?
İki tarafla da ilişkilerini sürdüren Türkiye, nasıl bir siyaset izlemeli?
Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giray Saynur Derman'la uzun söyleşimiz Karadeniz'in jeopolitik önemini tarihsel perspektifle ortaya koydu.