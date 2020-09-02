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Karadağ'daki 'tarihi' seçim: Berlin Duvarı gerçekten yıkıldı mı?

Karadağ'da 30 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in Sosyalistlerin Demokratik Partisi, 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimde en çok oyu alsa da Ulusal Meclisteki çoğunluğu bir farkla muhalif kanada kaptırdı.

02.09.2020
Karadağ'daki 'tarihi' seçim: Berlin Duvarı gerçekten yıkıldı mı?

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