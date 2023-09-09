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Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı’yı kültürel açıdan hangi noktaya taşıdı?

Sefa Şengül, Betül Sümeyye Us  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı’yı kültürel açıdan hangi noktaya taşıdı?

Osmanlı Devleti’nde en uzun süre hüküm süren padişah Kanuni Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566’da Zigetvar Seferi sırasında vefat etmişti. Peki, Osmanlı Devleti Kanuni döneminde siyasal ve kültürel olarak nasıl gelişti? İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Tarım anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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