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Kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile Türk müziğinde kanunun yükselişini konuştuk

Dünyaca ünlü kanun sanatçısı ve besteci Göksel Baktagir ile kanun sazına karşı gösterilen sevgi ve ilginin son zamanlarda nasıl arttığını ve kanun sazının Türk müziğindeki önemini konuştuk.

Ümmühan Atak  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile Türk müziğinde kanunun yükselişini konuştuk

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