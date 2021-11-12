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Kanada’daki İsrail taraftarlığını STK’lar sarsmaya çalışıyor

Ömer Faruk Çalışkan   | 12.11.2021
Kanada’daki İsrail taraftarlığını STK’lar sarsmaya çalışıyor

Bir milletvekili federal parlamentoda imza kampanyası başlatarak İsrail’in Filistinli çocuklara uyguladığı şiddet konusunda Kanada’nın bir şeyler yapmasını istiyor. Sivil toplum kuruluşları İsrail’le Kanada hükümeti arasındaki silah alışverişini engellemeye çalışıyor. Ama medya ve siyasetin hakim aktörlerindeki İsrail taraftarlığı bunların gündeme dahi gelmesini zorlaştırıyor. AA muhabiri Seyit Aydoğan aktarıyor.

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