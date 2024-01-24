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Kamuoyu baskısı AB’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumunu değiştirebilecek mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Kamuoyu baskısı AB’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumunu değiştirebilecek mi?

Son dönemde Avrupa’da yapılan gösteriler ve hükümetlere yapılan baskı, Avrupa Birliğinin (AB) İsrail’in yanında yer alan tutumunu değiştirebilecek mi? Birliğin bu konudaki yaklaşımını, Doç. Dr. Nurgül Bekar ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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