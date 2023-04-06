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İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddeler beyaza büründü
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Kamerun’da Ramazan ayı nasıl yaşanıyor?

Orta Afrika ülkesi Kamerun’da Ramazan ayının nasıl yaşandığını, hangi geleneklerin canlı kaldığını Anadolu Ajansı Muhabiri Ahmet Emin Dönmez ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Kamerun’da Ramazan ayı nasıl yaşanıyor?

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