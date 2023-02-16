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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neler yaşandı?

Sefa Şengül   | 16.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neler yaşandı?

Kahramanmaraş merkezli depremler, afetin kendini belirgin şekilde gösterdiği 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Afet sonrası bölgeye giden Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz ile bölgedeki durumu ve deprem sonrası yaşanılanları konuştuk.

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