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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 2)

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin ardından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Depremlerin ardından Adana ve Hatay’daki son durumu, AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan anlattı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 2)

Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
İspanya, kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
Kepez Belediyesi ekipleri 30 saat sonra 4 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı
Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Adana'ya ulaştı
Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı

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