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Kahramanmaraş depremlerinin tanıkları, o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, deprem anını yaşayan ve sonrasındaki süreci yakından takip eden Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve Anadolu Ajansı Muhabiri Betül Sümeyye Us ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Kahramanmaraş depremlerinin tanıkları, o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar, Iğdır'da ise soğuk hava etkili oldu
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