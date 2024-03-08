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Kadınlar iklim değişikliği ile mücadeleye nasıl katkı sağlıyor?

Tuba Memiş  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Kadınlar iklim değişikliği ile mücadeleye nasıl katkı sağlıyor?

Ankara

Dünyanın yüzleştiği en büyük problemlerden biri, ‘insan kaynaklı iklim değişikliği’.  Birleşmiş Milletler, iklim çalışmalarında kadınları en kırılgan gruplara ekledi. Peki kadınlar, iklim değişikliği ile mücadelede nasıl rol oynuyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ile konuştuk.

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