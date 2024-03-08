Kadınlar iklim değişikliği ile mücadeleye nasıl katkı sağlıyor?
Ankara
Dünyanın yüzleştiği en büyük problemlerden biri, ‘insan kaynaklı iklim değişikliği’. Birleşmiş Milletler, iklim çalışmalarında kadınları en kırılgan gruplara ekledi. Peki kadınlar, iklim değişikliği ile mücadelede nasıl rol oynuyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.